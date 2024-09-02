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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о первом применении Россией ракеты «Гром-Э1»

Сюжет
Военная операция на Украине
«Гром-Э1» — принятая на вооружение в России в 2012-м высокоточная управляемая ракета с наведением по спутнику. Минобороны России о применении ракеты не сообщало

Армия России впервые применила ракету «Гром-Э1», сообщил в своем телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов.

По его словам, это произошло 31 августа. Другие подробности мэр не привел.

Днем 31 августа воздушная тревога была объявлена в восточных регионах Украины, о взрывах в Харькове сообщали местные СМИ. В сводке Минобороны России от 1 сентября говорилось, что за прошедшие судки российская авиация поразила цеха по сборке беспилотных летательных аппаратов и ангары для их хранения в Харьковской области.

РБК направил запрос в департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.

В Харькове сообщили о повреждениях инфраструктуры после взрывов
Политика
Фото:Вячеслав Мадиевский / Keystone Press Agency / Global Look Press

«Гром-Э1» — авиационная высокоточная управляемая ракета класса «воздух-земля» с наведением по спутнику. Ее дальность поражения — от 10 до 120 км, масса боевой части — 594 кг, длина — 4,2 м. Силовая установка состоит из стартового и маршевого твердотопливных двигателей. Средняя скорость полета «Гром-Э1» при начальных условиях пуска (высота — 12 км, скорость 445 м/с, дальность до цели 120 км) составляет 300 м/с.

Ракета принята на вооружение в 2012 году. Разработчик — корпорация «Тактическое ракетное вооружение». О ее применении в ходе конфликта на Украине российское Минобороны не сообщало.

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Харьков Военная операция на Украине ракета
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