Метро Москвы в День города будет работать дольше
Общественный транспорт Москвы в День города, который отмечается на предстоящих выходных, 7 и 8 сентября, будет работать дольше, сообщил мэр Сергей Собянин.
«В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00», — уточнил градоначальник.
Кроме того, в столице по ночам работают еще 18 маршрутов наземного транспорта, они продолжат функционировать в обычном режиме.
В 2024 году Москва отпразднует свое 877-летие. Праздничные мероприятия пройдут в центре города и на площадках в других округах.
Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщал, что в столице в этом году не будет праздничных фейерверков.
После начала военной операции на Украине российские регионы отказываются от запуска фейерверков на праздники. Так, в Москве уже отменяли салют на Новый год и Рождество в 2022 и 2023 годах. Тогда же столичные власти отказались от концертов.
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