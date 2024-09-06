Собянин: в метро Москвы в ночь с 7 на 8 сентября можно будет попасть до 2:00

Метро Москвы в День города будет работать дольше

Фото: Андрей Любимов / РБК

Общественный транспорт Москвы в День города, который отмечается на предстоящих выходных, 7 и 8 сентября, будет работать дольше, сообщил мэр Сергей Собянин.

«В ночь с 7 на 8 сентября войти в метро и МЦК можно будет до 2:00», — уточнил градоначальник.

Кроме того, в столице по ночам работают еще 18 маршрутов наземного транспорта, они продолжат функционировать в обычном режиме.

В 2024 году Москва отпразднует свое 877-летие. Праздничные мероприятия пройдут в центре города и на площадках в других округах.

Глава департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщал, что в столице в этом году не будет праздничных фейерверков.

После начала военной операции на Украине российские регионы отказываются от запуска фейерверков на праздники. Так, в Москве уже отменяли салют на Новый год и Рождество в 2022 и 2023 годах. Тогда же столичные власти отказались от концертов.