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Политика ,  
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Япония выразила протест Белоруссии из-за телепередачи про «самурая»

Ёсимаса Хаяси
Ёсимаса Хаяси (Фото: Tomohiro Ohsumi / Getty Images)

Японские власти выразили протест из-за телепередачи про задержанного японского шпиона, вышедшей на белорусском телеканале, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсимаса Хаяси.

«Хотя мы настоятельно просили отменить передачу, крайне прискорбно, что в результате она вышла в эфир. После эфира мы сразу же подали протест в МИД Белоруссии», — сказал Хаяси на пресс-конференции (перевод по ТАСС).

Он отметил, что Токио считает содержание программы нарушающим права человека.

В Белоруссии впервые в истории задержали японского шпиона
Политика

4 сентября белорусские СМИ сообщили о первом в истории страны задержании агента японских спецслужб. Речь идет о гражданине Японии Масатоси Наканиси, которому предъявили обвинение по статье об агентурной деятельности (ст. 358-1 Уголовного кодекса Белоруссии, от семи до 15 лет заключения).

Мужчина работал в Гомеле преподавателем японского языка в Университете имени Ф. Скорины. По данным БелТА, он собирал данные о ситуации в Белоруссии, о реализации китайского проекта «Один пояс, один путь», а также о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и на границе с Украиной. Всего за шесть лет жизни в Белоруссии задержанный сделал 9 тыс. фотографий с пограничной с Украиной территории, передает «Беларусь-1». На этом телеканале о нем вышел специальный репортаж под названием «Провал «самурая» из Токио».  Тележурналист в нем рассказывает о создании разведки в Японии после Второй мировой войны и как, по мнению авторов репортажа, к ее работе может быть причастен задержанный Масатоси Наканиси.

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