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Политика ,  
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В Белоруссии впервые в истории задержали японского шпиона

В Белоруссии объявили о первом в истории страны задержании японского шпиона
Агент японских спецслужб в Белоруссии занимался сбором данных о ситуации в стране и на границе с Украиной, уточняет БелТА. Подробности задержания шпиона покажут в сюжете на телевидении

В Белоруссии задержали агента японских спецслужб, который занимался сбором данных о ситуации в стране и на границе с Украиной, а также информации о реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», сообщает агентство БелТА со ссылкой на Белтелерадиокомпанию.

Как уточняет госагентство, подробности задержания японца будут раскрыты в специальном репортаже «Провал «самурая» из Токио» 5 сентября в эфире телеканала «Беларусь 1».

РБК направил запрос в посольство Японии в Белоруссии, а также в пресс-службу КГБ.

ФСБ сообщила о высылке японского консула за «шпионскую акцию»
Политика
Фото:Анатолий Медведь / ТАСС

В сентябре 2022 года сотрудники ФСБ России задержали консула генконсульства Японии во Владивостоке Мотоки Тацунори по подозрению в шпионаже. По данным ведомства, он вымогал сведения «ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае».

ФСБ опубликовала видео, на котором человек, похожий на японского консула, сидит за столом с девушкой в ресторане. Девушка передает ему какие-то бумаги, которые он затем убирает к себе. Также ФСБ опубликовала видео допроса дипломата.

Тацунори был объявлен персоной нон грата. Ему было предписано покинуть территорию Российской Федерации. Японии же был заявлен протест по дипломатическим каналам. Японское дипведомство сочло произошедшее «крайне прискорбным и абсолютно неприемлемым».

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