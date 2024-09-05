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Политика ,  
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КГБ Белоруссии обвинило японца в агентурной деятельности

Японский юрист посещал Донбасс, принял православие в Купянске, а за последние шесть лет сделал тысячи снимков с пограничной зоны между Украиной и Белоруссией, заявили силовики. Ему грозит до 15 лет, мужчина признал вину

Японскому гражданину Масатоси Наканиси предъявлено обвинение по статье об агентурной деятельности (358-1 УК Белоруссии, от семи до 15 лет заключения), сообщил телеканалу «Беларусь-1» глава следственного управления КГБ Константин Бычек.

«Обвиняемый содержится в следственном изоляторе КГБ, активно сотрудничает со следствием, дает подробные показания о своей противоправной деятельности», — сказал Бычек.

Мужчину подозревают в сотрудничестве с разведкой Японии, сборе и передаче разведывательной информации военного характера, в том числе — о перемещении войск и военной техники, ситуации «на южном направлении» и другом. Кроме того, утверждают в КГБ, японец «отрабатывал задания по вербовочному изучению белорусских граждан, имеющих доступ к государственным секретам».

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Фото:George Dolgikh / Shutterstock

Наканиси задержали 4 сентября перед вылетом из Белоруссии. «Беларусь-1» сообщает, что он — юрист, с 2008 года он начал активно посещать страны Восточной Европы. Наканиси бывал на Украине во время Евромайдана в 2014 году, посещал ДНР и ЛНР, а в 2016 году мужчина принял православие в Купянске.

По данным телеканала, японец посылал отчеты под псевдонимом Мásа, всего за шесть лет жизни в Белоруссии сделал 9 тыс. фотографий из пограничной с Украиной территории.

Кроме того, Наканиси заключил фиктивный брак с белорусской гражданкой, а потом его расторг. В Гомеле он работал преподавателем японского языка в университете имени Ф. Скорины, а также открыл фирму «БелНихонИнтернейшнл», но она не давала прибыли и не проводила никаких операций.

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