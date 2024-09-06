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Выборы президента США ,  
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Спецпрокурор США обвинил главу ВМС в нарушении закона словами о Байдене

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Выборы президента США

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Карлос Дель Торо нарушил закон, публично поддержав переизбрание президента Джо Байдена и раскритиковав его основного оппонента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата спецпрокурора США — независимого федерального органа надзора за соблюдением трудового законодательства.

По мнению ведомства, Дель Торо, выступая за рубежом, от имени министерства заявил, что американцы в ноябре поддержат Байдена при переизбрании на второй срок в качестве «нашего главнокомандующего». Таким образом он нарушил закон Хэтча, запрещающий госслужащим за исключением президента и вице-президента высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

Как уточняет Politico, Дель Торо также раскритиковал Трампа. В ходе интервью он заявил, что у Трампа подозрительное отношение к демократии. «Когда кто-то не разделяет эти основные принципы, возникает вопрос: а стоит ли его поддерживать?» — спросил он. Через несколько дней министр сам отметил, что совершил ошибку, делая такие заявления. Он уточнил, что его ответ должен был быть более размытым, без ссылок на конкретных кандидатов.

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Дональд Трамп

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Весной президент провел неудачные дебаты с Трампом, во время которых он периодически терял нить разговора и выглядел растерянным. Позже Байден объяснил свое состояние усталостью и публично отказался сойти с гонки. Однако в конце июля он объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Вместо него кандидатом от демократов стала Харрис.

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Джо Байден

политик, президент США
20 ноября 1942 года
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Дональд Трамп

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
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