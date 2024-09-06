Спецпрокурор США обвинил главу ВМС в нарушении закона словами о Байдене

Министр Военно-морских сил (ВМС) США Карлос Дель Торо нарушил закон, публично поддержав переизбрание президента Джо Байдена и раскритиковав его основного оппонента, кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Об этом сообщает пресс-служба аппарата спецпрокурора США — независимого федерального органа надзора за соблюдением трудового законодательства.

По мнению ведомства, Дель Торо, выступая за рубежом, от имени министерства заявил, что американцы в ноябре поддержат Байдена при переизбрании на второй срок в качестве «нашего главнокомандующего». Таким образом он нарушил закон Хэтча, запрещающий госслужащим за исключением президента и вице-президента высказываться в поддержку кандидатов на выборах.

Как уточняет Politico, Дель Торо также раскритиковал Трампа. В ходе интервью он заявил, что у Трампа подозрительное отношение к демократии. «Когда кто-то не разделяет эти основные принципы, возникает вопрос: а стоит ли его поддерживать?» — спросил он. Через несколько дней министр сам отметил, что совершил ошибку, делая такие заявления. Он уточнил, что его ответ должен был быть более размытым, без ссылок на конкретных кандидатов.

Президентские выборы пройдут в США 5 ноября. Весной президент провел неудачные дебаты с Трампом, во время которых он периодически терял нить разговора и выглядел растерянным. Позже Байден объяснил свое состояние усталостью и публично отказался сойти с гонки. Однако в конце июля он объявил о снятии своей кандидатуры с выборов. Вместо него кандидатом от демократов стала Харрис.