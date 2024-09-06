 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов

Сын президента США Хантер Байден признал вину по всем пунктам обвинения о неуплате налогов, сообщает NBC.

Как уточняет телеканал, это стало неожиданностью. Приговор Байдену вынесут 16 декабря.

«Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место. И это смелый и любящий поступок», — отметил его адвокат Эбб Лоуэлл, уточнив, что признание предотвратило проведение «показательного суда».

Сам Байден не общался с журналистами, но резко раскритиковал прокуроров, которые, по его словам, «сосредоточены не на правосудии, а на дегуманизации меня за мои действия» во время его наркотической и алкогольной зависимости. Он отметил, что не будет подвергать свою семью еще большей боли, «новым вторжениям в личную жизнь и ненужному позору».

Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена
Политика
Хантер Байден

Хантер Байден стал фигурантом дела о неуплате налогов в конце 2023 года. Прокуроры утверждают, что Байден как минимум пять лет — с 2016 по 2020 год — не платил налоги, сумма которых составила $1,4 млн, а также подавал ложные декларации. Всего обвинение состоит из девяти пунктов. В заключении Большого жюри в Калифорнии утверждали, что Байден потратил деньги, которыми мог бы оплатить налоги, на «наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера».

В 2017 году Байден заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн — из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и др. В 2018 году он заработал более $2,1 млн — по мере того, как его наркозависимость прогрессировала.

Cуд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путин прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Хантер Байден неуплата налогов налоги США
Материалы по теме
За что сыну президента США Хантеру Байдену грозит 25 лет тюрьмы
Политика
На суде по делу Хантера Байдена показали его фотографии с кокаином
Политика
Байден заявил, что его сын Хантер «не сделал ничего плохого»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 05 сен, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 05 сен, 17:30
Роскомнадзор заблокировал «Горбатую гору» на пиратских сайтахПолитика, 02:24
Сырский ответил на жалобы командиров о покидающих позиции ВСУ новобранцахПолитика, 02:12
Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налоговПолитика, 01:53
Сборная Сан-Марио впервые победила за 20 лет, прервав 142-матчевую сериюСпорт, 01:33
В США объяснили спешкой крушение первого F-16 на УкраинеПолитика, 01:30
Антонов назвал санкции новым политическим спортом для СШАПолитика, 01:27
Сырский назвал цели вторжения ВСУ в Курскую областьПолитика, 01:06
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Россия призвала Аргентину воздержаться от однобокой позиции по УкраинеПолитика, 00:59
Дуров раскрыл «личную цель» по борьбе с преступниками в TelegramТехнологии и медиа, 00:45
Дуров заявил о создании канала связи с Францией для борьбы с терроризмомПолитика, 00:28
Байден перепутал Южную Корею с СевернойПолитика, 00:11
Две индийские компании попали под санкции США за связи с «Арктик СПГ-2»Политика, 00:09
Москва решила расторгнуть с Молдавией договор аренды павильона на ВДНХБизнес, 00:01
Дуров прокомментировал задержание: «Telegram — не анархический рай»Технологии и медиа, 05 сен, 23:54