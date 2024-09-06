Хантер Байден признал вину по делу о неуплате налогов
Сын президента США Хантер Байден признал вину по всем пунктам обвинения о неуплате налогов, сообщает NBC.
Как уточняет телеканал, это стало неожиданностью. Приговор Байдену вынесут 16 декабря.
«Сегодня Хантер поставил свою семью на первое место. И это смелый и любящий поступок», — отметил его адвокат Эбб Лоуэлл, уточнив, что признание предотвратило проведение «показательного суда».
Сам Байден не общался с журналистами, но резко раскритиковал прокуроров, которые, по его словам, «сосредоточены не на правосудии, а на дегуманизации меня за мои действия» во время его наркотической и алкогольной зависимости. Он отметил, что не будет подвергать свою семью еще большей боли, «новым вторжениям в личную жизнь и ненужному позору».
Хантер Байден стал фигурантом дела о неуплате налогов в конце 2023 года. Прокуроры утверждают, что Байден как минимум пять лет — с 2016 по 2020 год — не платил налоги, сумма которых составила $1,4 млн, а также подавал ложные декларации. Всего обвинение состоит из девяти пунктов. В заключении Большого жюри в Калифорнии утверждали, что Байден потратил деньги, которыми мог бы оплатить налоги, на «наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели и съем недвижимости, экзотические автомобили, одежду и другие предметы личного характера».
В 2017 году Байден заработал более $2,3 млн, из них $1,6 млн — из китайских источников, $500 тыс. — от украинской энергетической компании, $70 тыс. — от румынского бизнеса и др. В 2018 году он заработал более $2,1 млн — по мере того, как его наркозависимость прогрессировала.
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