Присяжные не смогли вынести вердикт по делу Хантера Байдена
Первый день заседаний жюри присяжных по делу сына президента США Хантера Байдена, которому инкриминируется незаконное владение оружием, завершился без вынесения вердикта. Об этом сообщает NBC.
Присяжные заседатели в суде штата Делавэр начали обсуждения около 15:32 по местному времени. Через час они разошлись, не вынеся вердикт. Присяжные вернутся в суд для обсуждений в 09:00 11 июня.
Перед тем, как удалиться в совещательную комнату, присяжные заслушали прения сторон и показания свидетеля обвинения. На суд приехали сам Хантер Байден, его мать — первая леди США Джилл Байден, а также его тетя и дядя Валери Байден Оуэнс и Джеймс Байден.
В сентябре 2023 года Хантеру Байдену предъявили обвинения в незаконном владении оружием. Как считает следствие, в 2018 году, заполняя бланк при покупке револьвера Colt Cobra 38 special, он солгал, что не употребляет наркотики. Кроме того, Хантеру Байдену вменяли неуплату налогов в размере более $100 тыс. с дохода более $1,5 млн за 2017 и 2018 годы.
Хантер Байден в июле 2023 года выразил готовность признать вину в неуплате налогов и незаконном хранении оружия и согласиться на лечение от наркотической зависимости. Однако судья отказалась одобрить сделку со следствием.