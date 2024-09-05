 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Шесть пассажиров рейса Turkish Airline пострадали из-за турбулентности

Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press
Фото: Эдгар Брещанов / Global Look Press

Самолет Turkish Airline, выполнявший рейс из Стамбула в Тайбэй, попал в турбулентность, в результате пострадали шесть человек, сообщил представитель перевозчика Яхья Устюн на странице в Х.

По его словам, судно за два часа до посадки попало в зону турбулентности из-за непогоды. На борту находились 214 пассажиров и 17 членов экипажа. «Из-за турбулентности пострадали четыре пассажира и два бортпроводника», — добавил представитель Turkish Airline.

Летевший в Уругвай самолет экстренно сел в Бразилии из-за турбулентности
Общество
Фото:Pichipastoso / X / Reuters

В мае рейс Singapore Airlines из Лондона в Сингапур попал в зону сильной турбулентности. В результате погиб мужчина, еще 30 человек пострадали. Лайнер вынужденно сел в Бангкоке. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

суд приговорил блогера Александра Шпака к 8 годам

Костин анонсировал строительство «приличной» гостиницы на Камчатке

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Рада утвердила нового министра на смену Дмитрию Кулебе

Главные заявления Владимира Путина на ВЭФ. Видео

Путина прокомментировал задержание Дурова

Виталий Мутко оценил сроки выхода «Дом.РФ» на IPO

Минфин оценил итоги обмена активами

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Turkish Airlines турбулентность авиасообщение
Материалы по теме
Женщина пострадала во время турбулентности на рейсе в Москву
Общество
Росавиация назвала число задержанных в Москве рейсов из-за атаки дронов
Общество
Во Внуково задержали рейсы на прилет и вылет
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 сентября
EUR ЦБ: 99,19 (+1,12) Инвестиции, 17:30 Курс доллара на 6 сентября
USD ЦБ: 89,7 (+0,78) Инвестиции, 17:30
Евгений Кузнецов забросил первую шайбу за СКА в КХЛСпорт, 18:41
Шесть пассажиров рейса Turkish Airline пострадали из-за турбулентностиОбщество, 18:40
Сергей Лавров ответил на вопрос о вине фразой о многообразии жизниВино, 18:35
Как работает маркетинг впечатлений на 11-палубном круизном лайнереОтрасли, 18:25
ВТБ сообщил о росте доступности финансовых продуктов для россиян на 35%Отрасли, 18:18
Сборная России по футболу обыграла ВьетнамСпорт, 18:05
Цифровой контроль: как отмена бумажных марок изменит табачный рынокОтрасли, 18:04
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Нападение ВСУ на Курскую область. ГлавноеПолитика, 18:04
При обстреле Шебекино погиб мирный жительПолитика, 18:04
Литва установила «зубы дракона» перед мостом на границе с РоссиейПолитика, 18:03
Источником отравления 29 человек в Москве власти назвали шаурмуОбщество, 18:01
Российский агроэкспорт: как общий бренд ведет на новые рынкиОтрасли, 18:01
Глава ВТБ назвал рубль переоцененным и дал прогноз по курсу до конца годаИнвестиции, 18:00
В Москве открыли новую станцию метроГород, 17:54