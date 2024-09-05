Шесть пассажиров рейса Turkish Airline пострадали из-за турбулентности

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Самолет Turkish Airline, выполнявший рейс из Стамбула в Тайбэй, попал в турбулентность, в результате пострадали шесть человек, сообщил представитель перевозчика Яхья Устюн на странице в Х.

По его словам, судно за два часа до посадки попало в зону турбулентности из-за непогоды. На борту находились 214 пассажиров и 17 членов экипажа. «Из-за турбулентности пострадали четыре пассажира и два бортпроводника», — добавил представитель Turkish Airline.

В мае рейс Singapore Airlines из Лондона в Сингапур попал в зону сильной турбулентности. В результате погиб мужчина, еще 30 человек пострадали. Лайнер вынужденно сел в Бангкоке. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.