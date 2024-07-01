Летевший в Уругвай самолет экстренно сел в Бразилии из-за турбулентности

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Самолет авиакомпании Air Europa, который летел из Испании в Уругвай, экстренно сел в аэропорту бразильского города Натал, после того как попал в сильную турбулентность. Об этом сообщает журнал Istoé со ссылкой на представителя аэропорта.

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Boeing 787-9 запросил экстренную посадку в бразильском аэропорту 1 июля в 2:32 по местному времени. На борту самолета находились 325 человек, из них — 30 человек пострадали. В аэропорт прибыли 15 машин скорой помощи.

В авиакомпании Air Europa рассказали Istoé, что семеро пассажиров получили травмы различной степени тяжести, у остальных — легкие синяки. По данным авиакомпании, посадка прошла нормально, самолет будет осмотрен для определения степени нанесенного ущерба.

26 мая самолет компании Qatar Airways, летевший из Дохи в Дублин, тоже попал в зону турбулентности. Пострадали 12 человек — пассажиры и члены экипажа. Пилоты рассказали, что борт попал в турбулентность во время полета над Турцией. В Qatar Airways пообещали провести внутреннее расследование произошедшего.