В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

Вечером 3 сентября три села в Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. По словам Гладкова, в селе Долгое FPV-дрон атаковал социальный объект, в селе Грузское беспилотники повредили крышу административного здания и частного дома, в селе Байцуры — повреждены два дома. Пострадавших не было.

Позже вечером под обстрелом ВСУ оказались села Новая Таволжанка и Графовка. В Новой Таволжанке пять частных домовладений, а также линия электроснабжения получили повреждения. Графовка после обстрела временно осталась без света.