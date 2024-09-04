 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасность

Сюжет
Военная операция на Украине

В Белгороде и Белгородском районе, Шебекино и Шебекинском округе ввели режим ракетной опасности, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала «Отбой ракетной опасности», — призвал глава региона.

Гладков сообщил об ударе дронов ВСУ по храму Святителя Николая
Политика
Фото:Vvgladkov / Telegram

Вечером 3 сентября три села в Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. По словам Гладкова, в селе Долгое FPV-дрон атаковал социальный объект, в селе Грузское беспилотники повредили крышу административного здания и частного дома, в селе Байцуры — повреждены два дома. Пострадавших не было.

Позже вечером под обстрелом ВСУ оказались села Новая Таволжанка и Графовка. В Новой Таволжанке пять частных домовладений, а также линия электроснабжения получили повреждения. Графовка после обстрела временно осталась без света.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Вячеслав Гладков Белгородская область Белгород Шебекино ракетная опасность
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Материалы по теме
В Белгородской области развернули дополнительные силы ПВО
Политика
Гладков сообщил о прямых попаданиях в два объекта в Белгороде
Политика
Троих раненных при обстрелах Белгорода детей доставили в Москву
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До главного
события года

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябреФинансы, 06:00
ПВО сбила несколько воздушных целей над Белгородом и окрестностямиПолитика, 05:58
Обвиняемый в похищении Авраама Руссо попросил отправить его в зону боевОбщество, 05:52
В Нигерии около 80 человек погибли при нападении боевиковОбщество, 05:35
Tele2 сменил названиеТехнологии и медиа, 04:53
В Белгороде и Шебекино объявили ракетную опасностьПолитика, 04:41
Суд наложил арест на имущество компании «Пикет» по делу о бронежилетахПолитика, 04:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Яндекс Такси» предупредил о росте цен из-за дефицита 130 тыс. водителейТехнологии и медиа, 04:21
Bloomberg узнал о готовности к перезапуску трех из 13 реакторов АЭС в СШАПолитика, 04:13
Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекцииОбщество, 03:42
Экспорт российской нефти упал до минимума за месяцБизнес, 03:10
В Киеве, Сумах и Львове прогремели взрывыПолитика, 03:01
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизменеПолитика, 02:55
В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с КолизеемОбщество, 02:35