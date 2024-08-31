Гладков рассказал о последствиях повторного обстрела Шебекино

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В результате повторного обстрела белгородского города Шебекино пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, мужчина получил осколочное ранение правой голени — бригада скорой помощи доставляет его в больницу.

Глава региона добавил, что после обстрелов повреждены кровли, фасады и окна в шести многоквартирных домах, четырех коммерческих объектах и административном здании, а также четыре легковых автомобиля. Нежилой дом оказался полностью разрушен в результате прямого удара, добавил глава региона. Кроме того, загорелась сухая трава — ее тушат.

Часом ранее Гладков сообщил о последствиях первого обстрела Шебекино. Тогда пострадала женщина, ее доставили в больницу. Город расположен менее чем в 5 км от границы с Харьковской областью Украины. Он регулярно попадает под обстрелы.