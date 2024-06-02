Клиенты фирмы здорового питания в Калининграде заразились сальмонеллезом

СК завел дело после отравления клиентов фирмы здорового питания в Калининграде

Фото: СК РФ

Следователи завели дело после того, как 33 человека заразились сальмонеллезом после употребления продукции фирмы по доставке здорового питания, сообщает управление Следственного комитета по Калининградской области.

«Индивидуальный предприниматель вел деятельность, не уведомив об этом органы Роспотребнадзора, изготовление продукции осуществлялось в условиях антисанитарии», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по ч. 1 ст. 238 Уголовного кодекса России — «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Расследование началось после появления в соцсетях публикаций об отравлении людей, отметили в ведомстве.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, 21 пострадавшего госпитализировали в инфекционный стационар. Заболевшие употребляли порционную еду сервиса musli39. По информации Роспотребнадзора, приготовлением продукции занимались повара без медкнижек, не проходившие медицинского обследования.

Исследования подтвердили, что причиной отравления клиентов сервиса стали многочисленные нарушения санитарно- эпидемиологических требований, добавили в ведомстве. В ходе расследования специалисты сняли с производства 62,5 кг просроченной и немаркированной продукции.

Для сальмонеллеза характерны резкое повышение температуры, боль в области живота, диарея, тошнота, рвота. Симптомы появляются спустя примерно 12–36 часов после попадания бактерии сальмонеллы в организм, болезнь длится от двух до семи дней.

В середине мая в Калининграде суд закрыл на 50 дней ресторан японской кухни. Владельцев заведения признали виновными в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Семь посетителей ресторана заболели сальмонеллезом, их госпитализировали в инфекционный стационар.

Автокафе в Петропавловске-Камчатском закрыли на 90 суток в апреле из-за случаев отравления посетителей заведения. В больницы города обратились восемь человек. Сотрудники Роспотребнадзора выявили в кафе множество несоответствий санитарным нормам и правилам.