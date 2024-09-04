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Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле был судим за насилие

Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле был судим за насилие
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Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле ранее судили за преступления против собственности и половой свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

В ведомстве добавили, что в ближайшее время задержанного 40-летнего мужчину допросят и предъявят обвинения.

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Фото:Сергей Бобылев / ТАСС

Погибшая школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. Спустя четыре дня, 3 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочку нашли мертвой. В СК уточнили, что тело обнаружили «с признаками насильственной смерти».

Подозреваемого в убийстве накануне задержали в Москве и этапировали в Екатеринбург. Как сообщил Е1.RU, это 40-летний сосед убитой школьницы по имени Владимир.

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Следственный комитет Нижний Тагил убийство судимость
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