Подозреваемый в убийстве школьницы в Нижнем Тагиле был судим за насилие
Подозреваемого в убийстве 11-летней девочки в Нижнем Тагиле ранее судили за преступления против собственности и половой свободы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
В ведомстве добавили, что в ближайшее время задержанного 40-летнего мужчину допросят и предъявят обвинения.
Погибшая школьница ушла на прогулку и не вернулась 31 августа. Спустя четыре дня, 3 сентября, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил, что девочку нашли мертвой. В СК уточнили, что тело обнаружили «с признаками насильственной смерти».
Подозреваемого в убийстве накануне задержали в Москве и этапировали в Екатеринбург. Как сообщил Е1.RU, это 40-летний сосед убитой школьницы по имени Владимир.
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