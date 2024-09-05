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Премьер Косово извинился за неверно решенное перед школьниками уравнение

Альбин Курти (третий слева)
Альбин Курти (третий слева) (Фото: albini2017 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за то, что не смог решить задачу по математике во время посещения одной из местных школ, и признал, что не получил бы проходной балл.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Во время урока в новой школе в Подуево, на северо-востоке Косово, Курти решил перед учениками линейное уравнение. Согласное его решению, искомое неизвестное равнялось пяти, однако правильным ответом был ноль.

«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — обратился он к школьникам. Курти пошутил, что если бы он оказался на месте одного из учеников этого класса, то вряд ли получил бы проходной балл.

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Life
Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

Косово объявило независимость от Сербии в 2008 году. 90% жителей из 1,8 млн населения региона — этнические албанцы, большинство из которых исповедуют ислам. В северных районах Косово живут преимущественно сербы, их около 50 тыс. человек, большинство — христиане. Независимость Республики Косово признали более 100 стран ООН, включая большинство государств Европейского союза и США. Россия, как и Сербия, независимость края не признает.

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Косово математика извинения
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