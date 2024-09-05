Альбин Курти (третий слева) (Фото: albini2017 / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Премьер-министр Косово Альбин Курти извинился за то, что не смог решить задачу по математике во время посещения одной из местных школ, и признал, что не получил бы проходной балл.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России).

Во время урока в новой школе в Подуево, на северо-востоке Косово, Курти решил перед учениками линейное уравнение. Согласное его решению, искомое неизвестное равнялось пяти, однако правильным ответом был ноль.

«Я прошу прощения. Решение этого уравнения, как вы знаете лучше вашего премьер-министра, x = 0», — обратился он к школьникам. Курти пошутил, что если бы он оказался на месте одного из учеников этого класса, то вряд ли получил бы проходной балл.