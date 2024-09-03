Директору института РАН дали 15 лет колонии по делу о госизмене
Мосгорсуд приговорил к 15 годам колонии строгого режима директора Института теоретической и прикладной механики Сибирского отделения РАН Александра Шиплюка по делу о государственной измене, сообщили РБК в пресс-службе суда. Его также оштрафовали на 500 тыс. руб.
Ученый признан виновным в двух эпизодах госизмены (ст. 275 УК), передает «Интерфакс». Агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что 56-летнего Шиплюка обвинили в передаче секретных данных Китаю на научной конференции в 2017 году. Свою вину он не признал. Информация, о которой идет речь, находилась в свободном доступе в интернете, настаивал директор ИТПМ.
Судебный процесс проходил в закрытом режиме, материалы дела засекречены.
Шиплюк был арестован в августе 2022 года.
В мае этого года в Санкт-Петербурге осудили на 14 лет колонии строгого режима коллегу Шиплюка — главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики 77-летнего Анатолия Маслова. Ему инкриминировали ту же статью. Маслова задержали в июне 2022 года. По версии ФСБ, в 2014 году физик передал представителям разведки Германии данные о закрытых научных разработках. Ученый отрицал свою вину.
В том же месяце по статье о госизмене был задержан заведующий лабораторией квантовых оптических технологий физического факультета Новосибирского государственного университета Дмитрий Колкер, ему вменяли предоставление Китаю сведений из гостайны. У Колкера была четвертая стадия рака, он умер спустя три дня после задержания в возрасте 54 лет.
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