Spiegel анонсировал визит Зеленского в Германию

Владимир Зеленский (Фото: Jens Büttner / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет на заседание контактной группы в формате «Рамштайн» в Германии, пишет Der Spiegel.

По данным издания, он намерен лично обратиться к участникам мероприятия с просьбой об увеличении поставок оружия, в том числе ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

Заседания контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн проводятся с апреля 2022 года по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина. В них принимают участие представители около 50 стран. Они регулярно обсуждают запросы Киева на поставки оружия.

В последние недели Зеленский призывал союзников помочь с системами ПВО и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Глава управления украинской разведки Кирилл Буданов в начале лета признавал, что Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае утверждал, что оружие США применяется за пределами зоны боевых действий. Минобороны России неоднократно отчитывалось о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow, а по Белгороду наносили удары из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Президент Владимир Путин заявил, что подобные действия «близки к агрессии».