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Военная операция на Украине ,  
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Spiegel анонсировал визит Зеленского в Германию

Spiegel: Зеленский посетит встречу в формате «Рамштайн» в Германии
Сюжет
Военная операция на Украине
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Jens Büttner / Getty Images)

Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет на заседание контактной группы в формате «Рамштайн» в Германии, пишет Der Spiegel.

По данным издания, он намерен лично обратиться к участникам мероприятия с просьбой об увеличении поставок оружия, в том числе ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.

Заседания контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн проводятся с апреля 2022 года по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина. В них принимают участие представители около 50 стран. Они регулярно обсуждают запросы Киева на поставки оружия.

В последние недели Зеленский призывал союзников помочь с системами ПВО и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России.

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Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Глава управления украинской разведки Кирилл Буданов в начале лета признавал, что Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае утверждал, что оружие США применяется за пределами зоны боевых действий. Минобороны России неоднократно отчитывалось о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow, а по Белгороду наносили удары из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Президент Владимир Путин заявил, что подобные действия «близки к агрессии».

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Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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