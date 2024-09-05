Spiegel анонсировал визит Зеленского в Германию
Президент Украины Владимир Зеленский 6 сентября приедет на заседание контактной группы в формате «Рамштайн» в Германии, пишет Der Spiegel.
По данным издания, он намерен лично обратиться к участникам мероприятия с просьбой об увеличении поставок оружия, в том числе ракет большой дальности и средств противовоздушной обороны.
Заседания контактной группы по Украине на американской военной базе Рамштайн проводятся с апреля 2022 года по инициативе главы Пентагона Ллойда Остина. В них принимают участие представители около 50 стран. Они регулярно обсуждают запросы Киева на поставки оружия.
В последние недели Зеленский призывал союзников помочь с системами ПВО и снять ограничения на использование западного оружия для ударов по территории России.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в мае утверждал, что оружие США применяется за пределами зоны боевых действий. Минобороны России неоднократно отчитывалось о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow, а по Белгороду наносили удары из чешской реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Президент Владимир Путин заявил, что подобные действия «близки к агрессии».
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