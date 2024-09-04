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Военная операция на Украине ,  
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МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России

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Военная операция на Украине
Байба Браже
Байба Браже (Фото: M. Popow / IMAGO / Global Look Press)

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России.

«Чтобы защитить себя <...> Украина нуждается в дальнобойном оружии и отсутствии ограничений на его использование», — написала она в Х. Так министр поддержала заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.

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Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».

Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.

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