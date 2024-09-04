МИД Латвии призвал передать ВСУ дальнобойное оружие для ударов по России
Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже призвала предоставить Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойное оружие для ударов по территории России.
«Чтобы защитить себя <...> Украина нуждается в дальнобойном оружии и отсутствии ограничений на его использование», — написала она в Х. Так министр поддержала заявление президента Латвии Эдгарса Ринкевичса о необходимости снятия ограничений на использование вооружений.
Украина уже наносит западным оружием удары вглубь России, признавал в начале лета глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов. Глава МИД России Сергей Лавров в мае заявил, что американское оружие уже используется для ударов за пределами зоны боевых действий. По словам президента России Владимира Путина, удары Украины западным оружием по территории России «близки к агрессии».
Во время вторжения в Курскую область украинские военные использовали британские танки Challenger 2, передавал Sky News. О применении западного оружия в курском приграничье говорил и зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Минобороны России неоднократно сообщало о попытках атаковать Крым британскими ракетами Storm Shadow. По Белгороду наносились удары из реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire чешского производства.
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