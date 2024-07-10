Зеленский назвал недостаточными обещанные Украине системы ПВО

Западные страны пообещали передать пять батарей Patriot и еще несколько других систем. Зеленский отметил, что Украина нуждается в большем их количестве для надежной обороны

Владимир Зеленский (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Дополнительные зенитно-ракетные системы (ЗРК) Patriot помогут Украине, но не закроют ее потребности целиком, заявил украинский президент Владимир Зеленский, отвечая на вопросы в Институте Рональда Рейгана. Трансляция шла на YouTube.

«Спасибо за это решение по дополнительным системам Patriot. Они, конечно, помогут. Этого недостаточно, никогда не достаточно», — сказал он (цитата по «РБК Украина»).

Зеленский напомнил, что российские войска используют разные типы нового вооружения, а потому ВСУ также должны совершенствоваться, получая ПВО «разных типов».

Накануне Вашингтон объявил о передаче Украине еще четырех комплексов Patriot от западных стран: по одной обещали предоставить США, Румыния, Германия и Италия. Еще одну систему SAMP-T предоставит Рим. Западные страны также пообещали в будущем предоставить такие системы ПВО, как NASAM, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard, а также передать на противовоздушную оборону более $1 млрд.

Как выяснила New York Times, пятую систему Patriot для Украины соберут из частей, находящихся в разных странах Европы. «У нас есть все фрагменты пазла», — пояснила ушедшая в отставку министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен.

В апреле Зеленский оценивал, что ВСУ нуждаются как минимум в семи батареях Patriot для отражения атак по всей стране.

Президент Владимир Путин в 2022 году заявил, что российские военные «пощелкают» Patriot.

Россия осуждает военную и финансовую помощь Украине. Кремль отмечал, что новые поставки оружия Киеву не изменят динамику в зоне боевых действий.