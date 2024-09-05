МЧС Подмосковья предупредило о первых заморозках в конце недели

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Заморозки ожидаются на территории Московской области ночью и утром в пятницу, 6 сентября, сообщило Главное управление МЧС России по Подмосковью со ссылкой на синоптиков.

Так, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса.

В МЧС призвали в будущую пятницу поберечь себя и не выходить из дома тех жителей востока региона, у кого сердечно-сосудистые и астматические заболевания. Участникам дорожного движения следует быть осторожными и внимательными как на дороге, так и на пешеходных переходах.

Внезапные заморозки в России в мае 2024 года привели к гибели посевов более чем на 1 млн га и повреждению их на 600 тыс. га.