МЧС Подмосковья предупредило о первых заморозках в конце недели
Заморозки ожидаются на территории Московской области ночью и утром в пятницу, 6 сентября, сообщило Главное управление МЧС России по Подмосковью со ссылкой на синоптиков.
Так, по данным Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 6 сентября на востоке Московской области ожидаются заморозки до минус 1 градуса.
В МЧС призвали в будущую пятницу поберечь себя и не выходить из дома тех жителей востока региона, у кого сердечно-сосудистые и астматические заболевания. Участникам дорожного движения следует быть осторожными и внимательными как на дороге, так и на пешеходных переходах.
Внезапные заморозки в России в мае 2024 года привели к гибели посевов более чем на 1 млн га и повреждению их на 600 тыс. га.
Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»
Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики
Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР
Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке
Греф спрогнозировал падение цен на новостройки
Путина прокомментировал задержание Дурова
Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины
Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов