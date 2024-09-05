 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Раду внесли кандидатуру нового главы МИД Украины Андрея Сибиги

Андрей Сибига
Андрей Сибига (Фото: mfa.gov.ua)

Представление о назначении замглавы МИД Украины Андрея Сибиги новым министром иностранных дел республики внесли в Верховную раду, соответствующая инициатива президента Владимира Зеленского зарегистрирована в парламенте.

Ранее в четверг Верховная рада проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины. По словам депутата Ирины Геращенко, самого Кулебы на заседании не было, что она сочла «неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией».

В отставку также отправлена вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирина Верещук (255 голосов «за»). Свою должность она занимала с 2021 года, а теперь станет заместителем главы офиса президента.

Пятый украинский министр за день подал в отставку
Политика
Ирина Верещук

Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева с НАТО, писал Bloomberg. По данным «РБК Украина», Кулебе могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или Североатлантического альянса.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко, получив специальность в сфере международных отношений, а также переводчика английского языка и юриста.

В МИД Украины пришел в 1997 году, в отдел государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления. В 2008–2012 годах работал советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016–2021 годах — послом в Турции. В 2021–2024 годах был заместителем руководителя офиса президента Украины, в 2024-м стал первым замглавы министра иностранных дел.

Сибига женат, у него трое детей.

Абоненты МТС смогут звонить через «умную» колонку «Яндекса»

Греф заявил о прохождении пика перегрева экономики

Путин заявил о реализации проекта, большего, чем в СССР

Путин предложил построить новые учебные кампусы на Дальнем Востоке

Греф спрогнозировал падение цен на новостройки

Путина прокомментировал задержание Дурова

Верховная рада приняла отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины

Новая книга Виктора Пелевина выйдет до конца 2024 года

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Владимир Зеленский Верховная рада Украины МИД Украины Дмитрий Кулеба
Материалы по теме
Верховная рада отправила Кулебу и Верещук в отставку
Политика
Зеленский объяснил отставку Кулебы
Политика
The Economist узнал об отказе Киева от отставки Кулебы из-за давления США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Лавров объяснил «балансом обязательств» приостановку соцвыплат в АбхазииПолитика, 14:09
В Дубае построят второе по высоте здание мираОбщество, 14:09
На ВЭФ-2024 объявили о запуске программы обучения для экспортеров в КитайОтрасли, 14:05
Алаудинов выразил уверенность в победе России в конфликте с УкраинойПолитика, 14:05
БАМ, Дуров, спецоперация и Харрис: о чем говорил Путин на ВЭФ. ВидеоПолитика, 14:00
Как настроить клиентский сервис, чтобы увеличить онлайн-продажиPro, 13:52
Губернатор Магадана рассказал о бизнесе в «зоне неизведанного»Экономика, 13:47
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Минфин об итогах обмена активами: «Неплохие, но мы ожидали получше»Инвестиции, 13:43
Журналист Карпов сообщил об отказе «Спартака» покупать Джона КордобуСпорт, 13:41
Суд в Москве вынес приговор участникам "билетной мафии"Общество, 13:39
Прокурор попросила возобновить дело в отношении Алека Болдуина о стрельбеLife, 13:37
В Раду внесли кандидатуру нового главы МИД Украины Андрея СибигиПолитика, 13:31
Bild узнала, кого тренировали в попавшем под удар училище в ПолтавеПолитика, 13:26
Депутат Ярославской облдумы врезалась в автобус на «Танке»Политика, 13:21