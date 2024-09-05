В Раду внесли кандидатуру нового главы МИД Украины Андрея Сибиги

Андрей Сибига (Фото: mfa.gov.ua)

Представление о назначении замглавы МИД Украины Андрея Сибиги новым министром иностранных дел республики внесли в Верховную раду, соответствующая инициатива президента Владимира Зеленского зарегистрирована в парламенте.

Ранее в четверг Верховная рада проголосовала за отставку Дмитрия Кулебы с поста главы МИД Украины. По словам депутата Ирины Геращенко, самого Кулебы на заседании не было, что она сочла «неуважением к парламенту и откровенно неевропейской позицией».

В отставку также отправлена вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных» территорий Ирина Верещук (255 голосов «за»). Свою должность она занимала с 2021 года, а теперь станет заместителем главы офиса президента.

Кулеба сосредоточится на укреплении отношений Киева с НАТО, писал Bloomberg. По данным «РБК Украина», Кулебе могут предложить пост в Брюсселе, в представительствах ЕС или Североатлантического альянса.

Андрей Сибига родился 1 января 1975 года в городе Зборов Тернопольской области. Окончил Львовский государственный университет им. И. Франко, получив специальность в сфере международных отношений, а также переводчика английского языка и юриста.

В МИД Украины пришел в 1997 году, в отдел государственно-правовых вопросов Договорно-правового управления. В 2008–2012 годах работал советником-посланником посольства Украины в Польше, в 2016–2021 годах — послом в Турции. В 2021–2024 годах был заместителем руководителя офиса президента Украины, в 2024-м стал первым замглавы министра иностранных дел.

Сибига женат, у него трое детей.