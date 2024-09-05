Le Figaro узнала, что стало с завещанием Алена Делона
Детям французского актера Алена Делона — Энтони, Анушке и Ален-Фабьену — передали завещание отца почти через три недели после его смерти. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник.
Нотариус актера отправил 4-страничный документ о распределении наследства между детьми в прошлую пятницу, 30 августа, из Швейцарии. У детей Делона есть 30 дней, чтобы при желании оспорить завещание.
В январе 2024 года старший сын актера Энтони говорил, что его сестре Анушке будет принадлежать 50% состояния отца, у каждого из братьев будет по 25%.
Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет в окружении детей и своей овчарки Лубо. Причина смерти не называлась, но в 2019 году после перенесенного инсульта актер заявил, что он не против сделать эвтаназию. Похороны прошли 24 августа. Делона захоронили в его поместье в коммуне Души рядом с его 35 собаками.
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