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Le Figaro узнала, что стало с завещанием Алена Делона

Le Figaro: Нотариус передал трем детям актера Алена Делона завещание отца
Энтони, Анушка и Ален-Фабьен Делон
Энтони, Анушка и Ален-Фабьен Делон (Фото: therealanthonydelon / Instagram (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Детям французского актера Алена Делона — Энтони, Анушке и Ален-Фабьену — передали завещание отца почти через три недели после его смерти. Об этом пишет Le Figaro со ссылкой на источник.

Нотариус актера отправил 4-страничный документ о распределении наследства между детьми в прошлую пятницу, 30 августа, из Швейцарии. У детей Делона есть 30 дней, чтобы при желании оспорить завещание.

В январе 2024 года старший сын актера Энтони говорил, что его сестре Анушке будет принадлежать 50% состояния отца, у каждого из братьев будет по 25%.

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Фотогалерея 

Делон умер 18 августа в возрасте 88 лет в окружении детей и своей овчарки Лубо. Причина смерти не называлась, но в 2019 году после перенесенного инсульта актер заявил, что он не против сделать эвтаназию. Похороны прошли 24 августа. Делона захоронили в его поместье в коммуне Души рядом с его 35 собаками.

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Ален Делон актер Франция завещание
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