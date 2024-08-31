Минобороны: за время боев в Курской области ВСУ потеряли более 8200 человек

В Минобороны назвали потери ВСУ за все время боев в Курской области

Фото: Вячеслав Ратынский / Reuters

За все время боевых действий на курском направлении, которые начались 6 августа, ВСУ потеряли более 8200 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

Кроме того, в зоне военных действий на этом направлении российские войска уничтожили 942 единицы боевой техники противника, а именно:

521 боевую бронированную машину;

242 автомобиля;

76 танков;

67 бронетранспортеров;

36 боевых машин пехоты.

Помимо этого, ВСУ потеряли «56 артиллерийских орудий, 16 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе четыре РСЗО HIMARS и две MLRS производства США».

Минобороны также отчиталось об уничтожении пяти установок ЗРК, 12 станций радиоэлектронной борьбы, одной РЛС контрбатарейной борьбы, РЛС ПВО и пяти единиц инженерной техники.

За последние сутки потери ВСУ составили до 400 военнослужащих и 18 единиц бронетехники, в том числе танк, три бронетранспортера и 14 боевых бронированных машины, а также три артиллерийских орудия, три миномета, станция РЭБ и семь автомобилей.

Минобороны периодически сообщает о ходе военных действий на курском направлении. Так, накануне оборонное ведомство отчиталось об отражении пяти атак ВСУ в Курской области за период с 29 по 30 августа. Атаки украинских штурмовых групп остановили в направлении населенных пунктов Кремяное, Пушкарское, Черкасское и Поречное.