Жительницу Мариуполя задержали за передачу данных об объектах Минобороны

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ФСБ задержала в Мариуполе местную жительницу, которую заподозрили в передаче Украине информации об объектах Минобороны России. Об этом сообщили ТАСС в региональном управлении службы.

По данным ведомства, женщина по заданию украинских спецслужб собирала и передавала информацию о местах дислокации подразделений Минобороны. Следователи ФСБ в Донецкой народной республике (ДНР) возбудили в отношении задержанной дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы.

В середине августа суд приговорил к шести с половиной годам колонии строгого режима слабослышащего жителя Подольска, которого обвинили в госизмене. По версии следствия, 37-летний Михаил Рылов собирался выехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ. Сам мужчина утверждал, что через Украину хотел попасть в Германию и найти там работу.