Развожаев отменил предупреждение о ракетной опасности спустя три минуты

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности, но через три минуты отменил предупреждение.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — написал он в телеграм-канале в 04:15. В 04:18 Развожаев заявил об отбое тревоги.

Ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако было ограничено движение транспорта и закрыты пляжи. Перед этим он предупреждал жителей об угрозе атаки морских беспилотников.