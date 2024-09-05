Развожаев отменил предупреждение о ракетной опасности спустя три минуты
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности, но через три минуты отменил предупреждение.
«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — написал он в телеграм-канале в 04:15. В 04:18 Развожаев заявил об отбое тревоги.
Ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако было ограничено движение транспорта и закрыты пляжи. Перед этим он предупреждал жителей об угрозе атаки морских беспилотников.
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