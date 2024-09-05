 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Развожаев отменил предупреждение о ракетной опасности спустя три минуты

Сюжет
Военная операция на Украине

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о ракетной опасности, но через три минуты отменил предупреждение.

«Внимание всем! Баллистика! Принять меры безопасности!» — написал он в телеграм-канале в 04:15. В 04:18 Развожаев заявил об отбое тревоги.

Развожаев объяснил быстрые отмены воздушной тревоги
Политика
Михаил Развожаев

Ночью мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров. В районе набережной от улицы Исаева до Мысхако было ограничено движение транспорта и закрыты пляжи. Перед этим он предупреждал жителей об угрозе атаки морских беспилотников.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Михаил Развожаев Севастополь ракетная опасность
Михаил Развожаев фото

Михаил Развожаев

губернатор Севастополя
30 декабря 1980 года
Материалы по теме
Развожаев сообщил об отражении атаки на Севастополь
Политика
Развожаев сообщил о шести беспилотниках на воде и в воздухе
Политика
Развожаев сообщил об уничтожении двух морских беспилотников
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Антонов объяснил, зачем США вводят санкции против российских СМИПолитика, 04:59
Развожаев отменил предупреждение о ракетной опасности спустя три минутыПолитика, 04:57
Зеленский объяснил отставку КулебыПолитика, 04:35
Мэр Новороссийска сообщил о закрытии пляжей на фоне атаки морских дроновПолитика, 04:23
«АвтоВАЗ» анонсировал запуск серийного производства электромобилей LargusОбщество, 04:17
Минфин США запретил передачу данных трем российским телеканаламЭкономика, 03:48
Суд в Москве арестовал еще одного обвиняемого в похищении певца РуссоОбщество, 03:30
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
The Economist узнал об отказе Киева от отставки Кулебы из-за давления СШАПолитика, 03:19
ФБР задержало 14-летнего ученика по подозрению в стрельбе в школеОбщество, 02:46
Мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки морских беспилотниковПолитика, 02:42
В Новороссийске объявили тревогу из-за угрозы атаки морских дроновПолитика, 02:08
Бербок вспомнила разговоры в ночных поездах с уходящим в отставку КулебойПолитика, 02:02
«РИА Новости» узнало о задержании жителя Курска за прожектор для «Азова»Политика, 01:51
Более 80 депутатов от левых приняли резолюцию об импичменте МакронаПолитика, 01:41