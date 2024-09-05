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Военная операция на Украине ,  
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В Новороссийске объявили тревогу из-за угрозы атаки морских дронов

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Военная операция на Украине

В Новороссийске действует предупредительный сигнал «Внимание всем!», сообщил мэр Андрей Кравченко. По его словам, сигнал включили в связи с угрозой атаки безэкипажных катеров.

Кравченко призвал жителей первой береговой линии укрыться в безопасных местах и не находиться на открытом пространстве около моря.

Мэр также напомнил о правилах информационной безопасности — не снимать и не выкладывать фото/видео, средств защиты города, работу специальных и оперативных служб.

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Фото:Министерство обороны России

4 сентября Миноброны отчиталось об уничтожении четырех безэкипажных катеров в северо-западной части акватории Черного моря. Еще четыре было уничтожено на подходе к Крыму днем, заявляли в ведомстве.

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Новороссийск Краснодарский край Воздушная тревога
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