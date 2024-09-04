 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В Полтаве и Сумах прогремели взрывы

Сюжет
Военная операция на Украине

Взрывы произошли в украинском городе Полтава, сообщило издание «Зеркало недели». По данным телеграм-каналов «Новости.Live» и «Общественное», взрывы также прогремели в Сумах. Оба города находятся на северо-востоке Украины.

По словам главы Полтавской области Филиппа Пронина, во время последней воздушной тревоги, объявленной в 20:55, попаданий на территории региона не зафиксировано.

Сейчас в регионе вновь объявлена воздушная тревога, об этом Пронин сообщил в 22:05 мск.

Вечером 4 сентября воздушная тревога была объявлена в том числе на территориях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

Минобороны назвало цели ударов по Полтаве и Львову
Политика
Фото:Александр Река / ТАСС

Накануне, 3 сентября, российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов, сообщило Министерство обороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что под удар во время построения попали бойцы 128-й бригады ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Сбербанке допустили подъем ставки ЦБ до 20% в сентябре

Брайан Мэй перенес инсульт

Владимир Путин поддержал упрощение визового режима на Дальнем Востоке

Владимир Путин назвал перспективным строительство АЭС на Дальнем Востоке

Что происходит с конкуренцией в жилищном строительстве

Татьяна Бакальчук рассказала, как стала успешным предпринимателем

В Подмосковье запретили строить микроквартиры

Минпромторг заявил о планах направить ₽23 млрд на льготные автокредиты

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Полтава взрывы Сумская область
Материалы по теме
Директор центра рассказал, почему в Полтаве погибло много военных
Политика
Минобороны назвало цели ударов по Полтаве и Львову
Политика
ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в Полтаве
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 сентября
EUR ЦБ: 98,07 (+0,26) Инвестиции, 04 сен, 17:35 Курс доллара на 5 сентября
USD ЦБ: 88,93 (+0,32) Инвестиции, 04 сен, 17:35
Iltalehti узнало о планах закрыть русскую школу в ФинляндииПолитика, 00:07
«Аэрофлот» вновь повысил прогноз по перевозкам в 2024 годуБизнес, 00:00
Минфин обсудит ввод глобального минимального налога в законодательствоЭкономика, 00:00
«Аэрофлот» предложит «Авроре» Superjet в «мокрый» лизингБизнес, 00:00
Bloomberg сообщил о риске утраты ЦБ Украины контроля над ценамиЭкономика, 04 сен, 23:54
МЧС показало кадры последствий грозы в Кабардино-БалкарииОбщество, 04 сен, 23:36
В Богун-Городке мужчина пострадал при атаке дроновПолитика, 04 сен, 23:18
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
В Полтаве и Сумах прогремели взрывыПолитика, 04 сен, 23:04
Савельев назвал дату начала строительства ВСМ между Москвой и ПетербургомОбщество, 04 сен, 22:37
Арахамия раскрыл «большую перезагрузку» в правительстве УкраиныПолитика, 04 сен, 22:27
Жертвами стрельбы в школе в США стали не менее четырех человекОбщество, 04 сен, 22:07
В Норвегии на допинг-контроль вызвали умерших более 40 лет назад игроковСпорт, 04 сен, 22:02
Медведев пригрозил созданием санитарной зоны «на всю глубину Украины»Политика, 04 сен, 22:02
Зоозащитники заявили, что «российского кита-шпиона» в Норвегии застрелилиОбщество, 04 сен, 22:01