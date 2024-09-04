В Полтаве и Сумах прогремели взрывы

Взрывы произошли в украинском городе Полтава, сообщило издание «Зеркало недели». По данным телеграм-каналов «Новости.Live» и «Общественное», взрывы также прогремели в Сумах. Оба города находятся на северо-востоке Украины.

По словам главы Полтавской области Филиппа Пронина, во время последней воздушной тревоги, объявленной в 20:55, попаданий на территории региона не зафиксировано.

Сейчас в регионе вновь объявлена воздушная тревога, об этом Пронин сообщил в 22:05 мск.

Вечером 4 сентября воздушная тревога была объявлена в том числе на территориях Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

Накануне, 3 сентября, российские войска нанесли удар по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве, где «под руководством иностранных инструкторов» готовили специалистов для ВСУ, а также операторов дронов, сообщило Министерство обороны России.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что две баллистические ракеты попали в Институт телекоммуникаций и больницу в Полтаве. Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая написала в своем телеграм-канале, что под удар во время построения попали бойцы 128-й бригады ВСУ.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.