Синоптик назвал направление дыма от пожара в Чернобыльской зоне

Тишковец: радиоактивные вещества из Чернобыля могут через сутки быть в Польше

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Если в воздух попадут радиоактивные вещества от пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, они могут достичь Польши через сутки, сообщает ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В случае выброса из Чернобыльской зоны отчуждения радиоактивных веществ в нижний пограничный слой атмосферы (от земли до 3 км) траектория частиц будет смещаться по северным областям [Украины] с выносом на Польшу через 24 часа», — написал он в телеграм-канале.

Накануне администрация Киевского района сообщила, что в Чернобыльской зоне в регионе загорелся лес на площади 20 га. Тогда жителей области предупредили, что из-за пожара и тления торфяников в Броварском районе может быть задымление воздуха.

МВД Украины в марте 2024 года заявило, что приграничные земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника передадут Госпогранслужбе страны для возведения фортификационных сооружений.