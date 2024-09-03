В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 га
Площадь пожара в Чернобыльской зоне в Киевской области ориентировочно составляет 20 га, сообщает военная администрация региона.
«Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы», — говорится в сообщении.
Жителей области предупредили, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины, может наблюдаться задымление воздуха.
Гражданам рекомендовали не находиться долго на улице и держать окна закрытыми.
В марте 2024 года украинское МВД сообщило, что приграничные земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника передадут Госпогранслужбе Украины для возведения фортификационных сооружений.
Чернобыльский заповедник был основан в 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области. Его площадь составляет 226 964,7 га, это около двух третей площади зоны отчуждения. Целями создания заповедника были сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация загрязненных радиацией земель и проведение научных исследований.
Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.
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