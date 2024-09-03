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Военная операция на Украине ,  
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В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 га

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Площадь пожара в Чернобыльской зоне в Киевской области ориентировочно составляет 20 га, сообщает военная администрация региона.

«Проводятся замеры радиационного фона, сейчас он в пределах нормы», — говорится в сообщении.

Жителей области предупредили, что из-за возникшего пожара, а также в связи с тлением торфяников в Броварском районе Киевщины, может наблюдаться задымление воздуха.

Гражданам рекомендовали не находиться долго на улице и держать окна закрытыми.

Украина возведет укрепления на землях Чернобыльского заповедника
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Фото: Иван Руднев / РИА Новости

В марте 2024 года украинское МВД сообщило, что приграничные земли Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника передадут Госпогранслужбе Украины для возведения фортификационных сооружений.

Чернобыльский заповедник был основан в 2016 году на территории Чернобыльской зоны отчуждения в Киевской области. Его площадь составляет 226 964,7 га, это около двух третей площади зоны отчуждения. Целями создания заповедника были сохранение флоры и фауны, стабилизация гидрологического режима, реабилитация загрязненных радиацией земель и проведение научных исследований.

Зона отчуждения подверглась интенсивному загрязнению радионуклидами в результате аварии на Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году.

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Теги
Чернобыльская зона отчуждения пожары Киевская область
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