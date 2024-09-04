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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны отчиталось о сбитом над Курской областью беспилотнике

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Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Средства противовоздушной обороны сбили над Курской областью украинский беспилотник, сообщает Минобороны.

В оборонном ведомстве уточнили, что беспилотный летательный аппарат был самолетного типа, его уничтожили примерно в 11:10 мск.

В ночь на 4 сентября над регионом уже сбивали украинский беспилотник. Утром об этом отчиталось Минобороны. В ведомстве сообщили, что всего было сбито четыре дрона: еще один — над Крымом, два беспилотника — над Белгородской областью.

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Фото:John Moore / Getty Images

Кроме того, в северо-западной акватории Черного моря уничтожили четыре безэкипажных катера.

6 августа ВСУ вторглись на территорию Курской области, с тех пор там продолжаются бои. 1 сентября ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. Минобороны отчиталось о 158 сбитых БПЛА. Больше всего, 46 штук, уничтожили и перехватили именно над Курской областью.

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