Путин призвал обеспечить жильем морских пехотинцев
Президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые принимают участие в боевых действиях, передает пресс-служба Кремля.
«Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем», — сказал он.
Командующий ТОФ Виктор Лиина ответил, что в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке готовится к сдаче дом, в котором предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады. Еще четыре дома строятся, добавил он.
155-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Тихоокеанского флота. Она была сформирована 1 декабря 1968 года на базе 55-й дивизии. В марте 2022 года ей присвоили звание гвардейской.
Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.
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