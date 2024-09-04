Путин призвал обеспечить жильем морских пехотинцев

Владимир Путин и Виктор Лиина (Фото: Вячеслав Прокофьев / Reuters)

Президент Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить жильем военнослужащих 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ), которые принимают участие в боевых действиях, передает пресс-служба Кремля.

«Вы знаете, я разговаривал с командиром бригады 155, он скромный, вопросы бытового характера не ставил, тем не менее они, безусловно, есть. Это рабочие места членов семей и другие вопросы, прежде всего связанные с обеспечением жильем», — сказал он.

Командующий ТОФ Виктор Лиина ответил, что в микрорайоне Снеговая падь во Владивостоке готовится к сдаче дом, в котором предусмотрены 190 квартир для военнослужащих 155-й бригады. Еще четыре дома строятся, добавил он.

155-я отдельная бригада морской пехоты входит в состав Тихоокеанского флота. Она была сформирована 1 декабря 1968 года на базе 55-й дивизии. В марте 2022 года ей присвоили звание гвардейской.

Путин прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.