Появились кадры осмотра Путиным корвета «Резкий»
Президент Владимир Путин осмотрел корвет «Резкий» в пункте базирования Приморской флотилии, сообщила пресс-служба Кремля. Глава государства прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
Корвет «Резкий» — многоцелевое судно с управляемым ракетным вооружением ближней и дальней морской зоны, четвертый корабль проекта 20380. Он предназначен для патрулирования и ведения борьбы с надводными и подводными судами.
14 сентября 2023 года «Резкий» вошел в состав Тихоокеанского флота. Торжественная церемония подъема военно-морского флага и приема в корабельный состав Военно-морским флотом прошла во Владивостоке. Экс-главнокомандующий ВМФ адмирал Николай Евменов заявил, что корабль является «сплавом мысли, боевого могущества, баланса сил».
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