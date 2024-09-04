Во Львове прогремели взрывы
Взрывы прогремели в районе главного железнодорожного вокзала Львова, сообщил глава военной областной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале. Эту информацию подтвердил и мэр Львова Андрей Садовой.
Пострадали до 25 человек, еще три человека погибли, уточнил он.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
В ночь на 4 сентября также сообщалось о взрывах в городе, а также в Киеве и Сумах. Глава столичной военной администрации Сергей Попко сообщил, что на окраине города работает ПВО. Тогда он призвал жителей остаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
Позже глава города сообщил, что обломки ракеты упали, в частности, на территории международного аэропорта.
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