Во Львове прогремели взрывы

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Взрывы прогремели в районе главного железнодорожного вокзала Львова, сообщил глава военной областной администрации Максим Козицкий в своем телеграм-канале. Эту информацию подтвердил и мэр Львова Андрей Садовой.

Пострадали до 25 человек, еще три человека погибли, уточнил он.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В ночь на 4 сентября также сообщалось о взрывах в городе, а также в Киеве и Сумах. Глава столичной военной администрации Сергей Попко сообщил, что на окраине города работает ПВО. Тогда он призвал жителей остаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

Позже глава города сообщил, что обломки ракеты упали, в частности, на территории международного аэропорта.