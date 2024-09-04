В Киеве и Сумах прогремели взрывы

В Киевской области работает ПВО, в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве прозвучали взрывы, пишут Суспiльне и РБК-Украина.

Глава столичной военной администрации Сергей Попко сообщил, что на окраине работает ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

О работе ПВО сообщает также Киевская областная военная администрация.

Позднее взрывы прогремели в Сумах, передают Суспiльне и другие украинские СМИ.

Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.