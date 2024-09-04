В Киеве и Сумах прогремели взрывы
В Киеве прозвучали взрывы, пишут Суспiльне и РБК-Украина.
Глава столичной военной администрации Сергей Попко сообщил, что на окраине работает ПВО. Он призвал жителей оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.
О работе ПВО сообщает также Киевская областная военная администрация.
Позднее взрывы прогремели в Сумах, передают Суспiльне и другие украинские СМИ.
Согласно мониторинговым пабликам, воздушная тревога объявлена в Ровненской, Житомирской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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