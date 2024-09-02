 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

В Харькове и Днепре прозвучали взрывы

Фото: Dmytro Falkowskyi / Shutterstock
Фото: Dmytro Falkowskyi / Shutterstock

В украинских городах Харькове и Днепре произошли взрывы.

О взрывах в Харькове сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он призвал граждан проследовать в укрытия.

О взрывах в Днепре сообщает украинское издание «Страна».

О последствиях взрывов информация не поступала.

Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве после серии взрывов
Политика
Фото:Michele Tantussi / Getty Images

В ночь на 2 сентября о серии взрывов в Киеве сообщили глава городской военной администрации Сергей Попко и мэр Виталий Кличко. «Вызов экстренных служб в Святошинском районе. Следуют на место», — рассказал Кличко.

По его словам, экстренные службы выехали также в Голосеевский и Соломенский районы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
взрыв Днепр Харьков
Материалы по теме
Кличко сообщил о пожаре на предприятии в Киеве после серии взрывов
Политика
В Киеве и Харькове прогремели взрывы
Политика
В Харькове вновь прогремели взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 сентября
EUR ЦБ: 99,26 (-1,5) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 3 сентября
USD ЦБ: 90 (-1,19) Инвестиции, 17:48
Кортеж кандидата в вице-президенты от Камалы Харрис попал в ДТППолитика, 23:12
Медведев вышел в четвертьфинал US OpenСпорт, 23:06
Захарова предсказала передачу самолета Мадуро оппозиционеру ГуайдоПолитика, 23:03
Финляндия решила на всякий случай увеличить забор на границе с РоссиейПолитика, 23:00
Матч Медведева на US Open приостановили из-за пожарной тревогиСпорт, 22:46
Умер актер из фильма «Ва-банк» Эугениуш КорчаровскийОбщество, 22:31
В Харькове и Днепре прозвучали взрывыПолитика, 22:28
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
В Индии разбился истребитель МиГ-29Политика, 22:18
Шольц назвал печальным успех праворадикальной «Альтернативы для Германии»Политика, 22:09
Гросси отправился на Запорожскую АЭСПолитика, 21:52
Илон Маск пригрозил президенту Бразилии арестом активов в СШАБизнес, 21:35
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:32
Россиянин Даниленко завоевал третью медаль Паралимпиады в ПарижеСпорт, 21:28
Задержанного за взятку в ₽20 млн генерал-майора этапировали в МосквуПолитика, 21:21