В Харькове и Днепре прозвучали взрывы

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В украинских городах Харькове и Днепре произошли взрывы.

О взрывах в Харькове сообщил глава областной администрации Олег Синегубов в своем телеграм-канале. Он призвал граждан проследовать в укрытия.

О взрывах в Днепре сообщает украинское издание «Страна».

О последствиях взрывов информация не поступала.

В ночь на 2 сентября о серии взрывов в Киеве сообщили глава городской военной администрации Сергей Попко и мэр Виталий Кличко. «Вызов экстренных служб в Святошинском районе. Следуют на место», — рассказал Кличко.

По его словам, экстренные службы выехали также в Голосеевский и Соломенский районы.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.