США предъявили обвинения ХАМАС из-за убийства американцев 7 октября
США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.
Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.
Среди обвиняемых есть еще четыре высокопоставленных члена ХАМАС, а также бывший глава политбюро движения Исмаил Хания, которого убили в Тегеране в июле. Материалы поступили в суд еще в феврале, но рассматривались в закрытом режиме.
Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.
7 октября 2023 года бойцы ХАМАС атаковали южные территории Израиля. По данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, в плен попали около 250 из числа военнослужащих и мирных жителей. По данным на 1 сентября, в плену ХАМАС находится 101 человек, и минимум треть из них уже мертвы. После этого Израиль развернул наземную операцию в секторе Газа, который контролируется ХАМАС.
Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом
США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM
Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС
В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами
Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки
В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов