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Война Израиля с ХАМАС ,  
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США предъявили обвинения ХАМАС из-за убийства американцев 7 октября

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Яхья Синвар
Яхья Синвар (Фото: Wissam Nassar / Global Look Press)

США предъявили новому главе политбюро ХАМАС Яхье Синвару обвинения в связи с убийством американских граждан во время вторжения на территорию Израиля 7 октября 2023 года. Документ опубликован в электронной базе суда Южного округа штата Нью-Йорк.

Как отметили в Минюсте США, атака 7 октября стала «кульминацией многолетней кампании терроризма и насилия ХАМАС против Израиля и его союзников». По словам генерального прокурора Меррика Гарланда, жертвами действий движения стали более 40 граждан США.

Среди обвиняемых есть еще четыре высокопоставленных члена ХАМАС, а также бывший глава политбюро движения Исмаил Хания, которого убили в Тегеране в июле. Материалы поступили в суд еще в феврале, но рассматривались в закрытом режиме.

Руководству ХАМАС предъявлены обвинения по семи пунктам, включая сговор с целью предоставления материальной поддержки иностранной террористической организации, который привел к смерти, сговор с целью убийства граждан США и сговор с целью финансирования терроризма. В документах также упомянуты Иран и ливанская шиитская группировка «Хезболла», которых обвиняют в финансовой поддержке и передаче оружия, использованного ХАМАС для атак.

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Фото:Chris McGrath / Getty Images

7 октября 2023 года бойцы ХАМАС атаковали южные территории Израиля. По данным израильской стороны, были убиты более 1,2 тыс. человек, в плен попали около 250 из числа военнослужащих и мирных жителей. По данным на 1 сентября, в плену ХАМАС находится 101 человек, и минимум треть из них уже мертвы. После этого Израиль развернул наземную операцию в секторе Газа, который контролируется ХАМАС.

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