Алаудинов отчитался об уничтожении под Курском ББМ Stryker и РСЗО RAK-12

Российские военные за прошедшие сутки уничтожили на курском направлении боевую бронированнюу машину (ББМ) Stryker, реактивную систему залпового огня (РСЗО) RAK-12, зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Тунгуска», а также два пункта управления дронами — в общей сложности более десяти единиц техники. Об этом в своем телеграм-канале сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Все ребята поработали сегодня на славу. У нас за сегодня уничтожен один ББМ Stryker, РСЗО RAK-12, станции РЭБ (радиоэлектронной борьбы), ЗРПК «Тунгуска», артиллерийское орудие, пункт БПЛА, где у них была база, разнесли ребята, САУ (самоходная артиллерийская установка) одна уничтожена, миномет 120-й, пункт управления БПЛА еще один, два пикапа и еще один миномет. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые работают на этом направлении, не покладая рук», — сказал он.

Он добавил, что вместе с тем, ситуация на линии боевого соприкосновения особых изменений не претерпела. Противник несет на данном направлении очень большие потери, отметил Алаудинов. «Я так думаю, что он осознает, что здесь ему будет тяжеловато продвинуться», — добавил генерал.

В Курской области с 6 августа продолжаются бои с военнослужащими ВСУ. В регионе введен режим ЧС федерального характера. 10 августа в Курской, Белгородской и Брянской областях ввели также режим КТО. 12 августа президент России Владимир Путин потребовал от Минобороны «выбить» украинские силы с российской территории.

Целью операции ВСУ в Курской области в Киеве назвали усиление позиций на переговорах. Путин счел действия Украины «масштабной провокацией».