Путин отправился на катере осматривать площадку для верфи. Видео
Президент России Владимир Путин начал работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко он отправился на катере в бухту Промежуточная, чтобы осмотреть площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Проект реализуют ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В четверг, 5 сентября, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ.
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