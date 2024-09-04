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ВЭФ-2024 ,  
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Путин отправился на катере осматривать площадку для верфи. Видео

Появилось видео осмотра Путиным на катере площадки для верфи во Владивостоке
Сюжет
ВЭФ-2024

Путин отправился на катере осматривать площадку для верфи. Видео
Video

Президент России Владимир Путин начал работу на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Вместе с первым вице-премьером Денисом Мантуровым и губернатором Приморья Олегом Кожемяко он отправился на катере в бухту Промежуточная, чтобы осмотреть площадку для строительства верфи со специализацией на морском торговом флоте. Проект реализуют ВТБ и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК). В четверг, 5 сентября, Путин выступит на пленарном заседании ВЭФ.

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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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