 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Венесуэла поблагодарила Захарову за осуждение изъятия США самолета Мадуро

Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Zuma / ТАСС)

Венесуэла поблагодарила официального представителя МИД России Марию Захарову за осуждение конфискации США самолета президента Николаса Мадуро. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, официального представителя МИД России, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, которые захватили самолет президента Венесуэлы», — написал Пинто в телеграм-канале.

Власти Венесуэлы назвали пиратством изъятие США самолета Мадуро
Политика
Николас Мадуро

2 сентября CNN сообщил об изъятии США самолета Мадуро стоимостью $13 млн. По данным телеканала, самолет арестовали в Доминиканской Республике и перегнали во Флориду. Речь идет о воздушном судне Dassault Falcon 900EXВ, которое, по мнению американского Минюста, было незаконно приобретено через подставную фирму и вывезено из США в обход санкций.

Захарова, комментируя изъятие президентского борта, назвала произошедшее «санкционным бесчинством» и «захватом с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения». Она обвинила США в полном пренебрежении международно-правовыми нормами.

«Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет», — говорится в заявлении представителя российского МИДа.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Венесуэла Николас Мадуро самолет Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Материалы по теме
Может ли арест соперника Мадуро на выборах дестабилизировать Венесуэлу
Политика
В Венесуэле потребовали арестовать оппонента Мадуро на выборах президента
Политика
Захарова предсказала передачу самолета Мадуро оппозиционеру Гуайдо
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Обнуление НДС оказалось невостребованным судоремонтными компаниямиБизнес, 09:00
Путин отправился на катере осматривать площадку для верфи. ВидеоПолитика, 08:49
Глава МИД Украины попросился в отставкуПолитика, 08:48
Госдеп США не стал осуждать Монголию за отказ арестовать ПутинаПолитика, 08:44
«Не хватает рук и умов». Почему экономика Германии погружается в кризисPro, 08:40
Власти не исключили запуск высокоскоростной магистрали на Дальнем ВостокеБизнес, 08:31
Кремль исключил делегации недружественных стран на параде 80-летия ПобедыПолитика, 08:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вопрос об оружии для Израиля привел к расколу между США и БританиейПолитика, 08:21
Над тремя российскими регионами за ночь сбили четыре дронаПолитика, 08:15
Офисные катастрофы: как Джобс, Малалли и Шульц спасали команды от распадаPro, 08:11
Чиновники объяснили требование о запрете использовать TelegramТехнологии и медиа, 08:00
Глава МАГАТЭ пообещал расширить поддержку УкраиныПолитика, 07:55
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 07:40
Кремль заявил, что ордер МУС не помешает международным контактам ПутинаПолитика, 07:39