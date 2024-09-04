Венесуэла поблагодарила Захарову за осуждение изъятия США самолета Мадуро

Мария Захарова (Фото: Zuma / ТАСС)

Венесуэла поблагодарила официального представителя МИД России Марию Захарову за осуждение конфискации США самолета президента Николаса Мадуро. Об этом заявил глава МИД Венесуэлы Иван Хиль Пинто.

«От имени президента Николаса Мадуро мы благодарим Марию Захарову, официального представителя МИД России, за ее решительное осуждение недавних неоколониальных действий США, которые захватили самолет президента Венесуэлы», — написал Пинто в телеграм-канале.

2 сентября CNN сообщил об изъятии США самолета Мадуро стоимостью $13 млн. По данным телеканала, самолет арестовали в Доминиканской Республике и перегнали во Флориду. Речь идет о воздушном судне Dassault Falcon 900EXВ, которое, по мнению американского Минюста, было незаконно приобретено через подставную фирму и вывезено из США в обход санкций.

Захарова, комментируя изъятие президентского борта, назвала произошедшее «санкционным бесчинством» и «захватом с особым имперским высокомерием и с претензией на нравоучения». Она обвинила США в полном пренебрежении международно-правовыми нормами.

«Поддерживаем наших боливарианских друзей в их законных требованиях вернуть украденное у венесуэльского государства. Солидарны с ними и в их решимости и далее твердо отстаивать независимость и суверенитет», — говорится в заявлении представителя российского МИДа.