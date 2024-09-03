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Политика ,  
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Власти Венесуэлы назвали пиратством изъятие США самолета Мадуро

Власти Венесуэлы осуждают США за конфискацию самолета президента Николаса Мадуро, сообщил в телеграм-канале министр коммуникаций, культуры и туризма Фредди Няньес.

Американские власти конфисковали воздушное судно незаконно и прибегли для этого к «преступной практике», подчеркнул Няньес.

Из опубликованного им документа следует, власти Венесуэлы расценивают действия США как «пиратство». «Боливарская Республика Венесуэла оставляет за собой право предпринять любые юридические действия для возмещения этого ущерба», — говорится в заявлении.

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В Каракасе также подчеркнули, что подобные действия со стороны США направлены против правительства Венесуэлы, переизбранного 28 июля.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля 2024 года, победу одержал Николас Мадуро. Оппозиция, а также США и ряд латиноамериканских стран итоги выборов не признали. Сам Мадуро находится под санкциями США с 2017 года.

2 сентября CNN сообщил об изъятии США самолета Мадуро, стоимость которого оценивается в $13 млн. Позже информацию о конфискации и доставке самолета в США подтвердили в американском Минюсте. Там заявили, что речь идет о воздушном судне Dassault Falcon 900EXВ, которое, как считает ведомство, было приобретено незаконно.

Теги
Венесуэла самолет США Мадуро конфискация пиратство
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