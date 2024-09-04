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Общество ,  
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Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции

Британский певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после того, как перенес глазную инфекцию летом. Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно», — написал Джон.

Он добавил, что для восстановления зрения в пораженном глазу понадобится какое-то время. Певец также рассказал, что летом восстанавливался дома, и сейчас он позитивно оценивает тот прогресс, который принесло лечение.

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Элтон Джон

Элтону Джону 77 лет. В августе прошлого года он попал в больницу после того, как упал на своей вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. Певца доставили в больницу в Монако с легкими травмами. В 2021 году артист уже получал травму бедра. Сам Элтон Джон отмечал, что тогда также «неловко упал».

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Элтон Джон Великобритания певец потеря зрения
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Элтон Джон

певец, пианист, композитор
25 марта 1947 года
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