Элтон Джон частично потерял зрение из-за глазной инфекции
Британский певец Элтон Джон частично ослеп на один глаз после того, как перенес глазную инфекцию летом. Об этом артист сообщил в Instagram (принадлежит Meta Platforms, чья деятельность признана в России экстремистской и запрещена).
«Летом я перенес острую инфекцию глаз, после которой, к сожалению, одним глазом я могу видеть лишь частично. Мне становится лучше, но этот процесс идет очень медленно», — написал Джон.
Он добавил, что для восстановления зрения в пораженном глазу понадобится какое-то время. Певец также рассказал, что летом восстанавливался дома, и сейчас он позитивно оценивает тот прогресс, который принесло лечение.
Элтону Джону 77 лет. В августе прошлого года он попал в больницу после того, как упал на своей вилле в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. Певца доставили в больницу в Монако с легкими травмами. В 2021 году артист уже получал травму бедра. Сам Элтон Джон отмечал, что тогда также «неловко упал».
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