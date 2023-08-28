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Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце

Nice-Matin: Элтона Джона госпитализировали после падения в его доме в Ницце
Элтон Джон
Элтон Джон (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Британского певца Элтона Джона госпитализировали в Монако после того, как он упал на своей вилле в Ницце. Об этом сообщает Nice-Matin.

Артист упал в своем доме в районе Мон-Борон на юго-востоке Ниццы. По данным издания, его доставили в больницу Монако с легкими травмами. В 2021 году артист уже получал травму бедра. Сам Элтон Джон отмечал, что тогда также «неловко упал».

Летом 2023-го музыкант отдыхал на Лазурном берегу во Франции, пишет Nice-Matin. В конце июля он посетил в Ницце джазовый фестиваль. Последний концерт Элтон Джон дал в том же месяце на стадионе Tele2 Arena в Стокгольме, завершив прощальное пятилетнее турне.

Элтону Джону 76 лет, на его счету 32 студийных альбома. Он — один из самых продаваемых артистов в мире. В 1998 году королева Елизавета II посвятила артиста в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности.

В 2020 году Элтон Джон получил премию Американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму «Рокетмен», такую же премию он получил в 1995-м за лучший трек к фильму «Король Лев». Кроме того, Элтон Джон удостоен пяти премий «Грэмми», пяти премий Brit, двух премий «Золотой глобус», премии «Тони» и других наград.

Теги
Ницца Элтон Джон Франция Падение несчастный случай госпитализация
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