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Элтон Джон выставит на аукцион серебряные ботинки и кабриолет

Элтон Джон выставит на аукцион личные вещи на сумму более $10 млн

Британский певец Элтон Джон вместе с его мужем, режиссером Дэвидом Фернишем, после продажи квартиры в Атланте (штат Джорджия) решили выставить на аукцион то, что в ней хранилось, сообщил Bloomberg.

Аукцион будет проходить с 21 по 23 февраля как онлайн, так и в аукционном доме Christie's в Нью-Йорке. Всего будет представлено около 900 лотов общей стоимостью более $10 млн.

«В лоты будет входить все: от пары серебряных ботинок певца на платформе 1970-х годов (приблизительно от $5 тыс. до $10 тыс.) до двухдверного кабриолета Bentley 1990 года (от $25 тыс. до $35 тыс.)», — говорится в сообщении.

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Общество
Элтон Джон

Кроме того, на аукционе будут выставлены часы Rolex Daytona из 18-каратного золота, бриллиантов и оранжевых сапфиров стоимостью до $60 тыс., фортепиано Yamaha стоимостью до $50 тыс., солнцезащитные очки 1975 года — до $3 тыс., синий шерстяной костюм «Капитан Фантастик», украшенный стразами, — до $10 тыс., а также около 70 лотов-предметов одежды и интерьера от Versace и еще около 360 фотографий из личного архива музыканта.

Элтону Джону 76 лет, на его счету 32 студийных альбома. Он — один из самых продаваемых артистов в мире. В 1998 году королева Елизавета II посвятила артиста в рыцари за заслуги в музыке и благотворительности.

В 2020 году Элтон Джон получил премию Американской киноакадемии «Оскар» за лучшую песню к фильму «Рокетмен», такую же премию он получил в 1995-м за лучший трек к фильму «Король Лев». Кроме того, Элтон Джон удостоен пяти премий «Грэмми», пяти премий Brit, двух премий «Золотой глобус», премии «Тони» и других наград.

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Теги
Элтон Джон певец Великобритания Аукцион Christie's
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