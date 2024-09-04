Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина В.П. Щурова по делу о госизмене, следует из карточки, опубликованной на сайте столичных судов общей юрисдикции.
Мужчине предъявили обвинения по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.
Дело поступило в суд 3 сентября и в тот же день было удовлетворено ходатайство об аресте. Других деталей по этому делу на сайте суда не приводится.
26 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по делу о госизмене. По данным спецслужбы, мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса.
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