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Политика ,  
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Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене

Лефортовский суд Москвы заключил под стражу россиянина В.П. Щурова по делу о госизмене, следует из карточки, опубликованной на сайте столичных судов общей юрисдикции.

Мужчине предъявили обвинения по статье о государственной измене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок.

Дело поступило в суд 3 сентября и в тот же день было удовлетворено ходатайство об аресте. Других деталей по этому делу на сайте суда не приводится.

Глухой житель Подольска получил 6,5 лет колонии по делу о госизмене
Общество
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

26 августа сотрудники ФСБ задержали жителя Омска по делу о госизмене. По данным спецслужбы, мужчина собирал и передавал украинским спецслужбам сведения, фото- и видеоматериалы о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ст. 275 Уголовного кодекса.

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Лефортовский суд Москва арест госизмена
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