Жителя Омска задержали по делу о передаче Киеву данных о предприятии ОПК
Силовики задержали жителя Омска, который передавал украинским спецслужбам материалы о работе оборонного предприятия, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело о госизмене — ст. 275 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по этой статье — до 20 лет лишения свободы или пожизненный срок. «Установлено, что задержанный осуществлял сбор и передачу украинским спецслужбам сведений, фото- и видеоматериалов о производственной деятельности одного из оборонных предприятий Омской области», — уточнили в ФСБ.
После начала военной операции на Украине в России регулярно задерживают граждан за помощь украинским спецслужбам или передачу конфиденциальных данных.
20 августа на научного сотрудника в Москве завели уголовное дело о госизмене. По версии спецслужбы, мужчина по указанию Киеву проводил DDoS-атаки на критически важные объекты. Его имя, а также научная организация, в которой он работал, не уточняются. В ФСБ считают, что ученый сам связался с представителями украинских спецслужб, пытался нанести ущерб информационной безопасности России и собирал сведения о российских военнослужащих и передвижении военной техники.
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