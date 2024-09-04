«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса украинских военных в Киеве
В Киеве загорелся автобус украинских военных, сообщает издание «Страна.ua», которое опубликовало видео горящего автомобиля.
По данным издания, предполагаемый поджог произошел в Лисках в Днепровском районе города.
В последние месяцы на Украине участились случаи поджога машин, которые принадлежат военным и сотрудникам военкоматов.
Так, в середине августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.
Еще один автомобиль, принадлежащий военнослужащему, в тот день сожгли в Одессе.
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