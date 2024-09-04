«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса украинских военных в Киеве

В Киеве загорелся автобус украинских военных, сообщает издание «Страна.ua», которое опубликовало видео горящего автомобиля.

По данным издания, предполагаемый поджог произошел в Лисках в Днепровском районе города.

В последние месяцы на Украине участились случаи поджога машин, которые принадлежат военным и сотрудникам военкоматов.

Так, в середине августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.

Еще один автомобиль, принадлежащий военнослужащему, в тот день сожгли в Одессе.