 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса украинских военных в Киеве

«Страна.ua»: в Киеве сгорел автобус украинских военных

В Киеве загорелся автобус украинских военных, сообщает издание «Страна.ua», которое опубликовало видео горящего автомобиля.

По данным издания, предполагаемый поджог произошел в Лисках в Днепровском районе города.

«Страна» сообщила о поджоге машины сотрудника военкомата в Одессе
Общество
Фото:Nina Liashonok / Keystone Press Agency / Global Look Press

В последние месяцы на Украине участились случаи поджога машин, которые принадлежат военным и сотрудникам военкоматов.

Так, в середине августа в Деснянском районе на северо-востоке Киева неизвестные подожгли четыре автомобиля, которые могли принадлежать военным. Машины сгорели полностью, повреждения получили еще несколько автомобилей, которые стояли рядом.

Еще один автомобиль, принадлежащий военнослужащему, в тот день сожгли в Одессе.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Украина Киев Пожар Автобус
Материалы по теме
В Днепре подожгли военный автомобиль
Политика
В Киеве и Одессе подожгли несколько автомобилей военных
Политика
СБУ задержала двух подростков под Ивано-Франковском за поджоги машин ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

До главного
события года

Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 03 сен, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 03 сен, 17:48
Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизменеПолитика, 02:55
В Риме молния ударила в Триумфальную арку рядом с КолизеемОбщество, 02:35
МИД Абхазии сообщил о прекращении Россией соцвыплат врачам и учителямПолитика, 02:03
«Страна.ua» сообщила о поджоге автобуса украинских военных в КиевеПолитика, 01:54
Белый дом исключил изменения в своей политике по ударам ВСУ вглубь РоссииПолитика, 01:29
Умер отец хоккеистов Буре, олимпийский призер Владимир БуреСпорт, 01:10
ВСУ признали гибель своих военных при ударе по институту в ПолтавеПолитика, 00:49
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МВД объявило награду за помощь в раскрытии убийства школьницы 1 сентябряОбщество, 00:19
Маск напомнил, почему отказался включить Starlink для ВСУ у КрымаПолитика, 00:12
Начштаба беспилотных сил ВСУ отстранили за предполагаемые связи с РоссиейПолитика, 00:03
Разрыв в доходностях бондов в России вырос из-за ставок и налоговФинансы, 00:00
«Украинская правда» узнала о планах уволить главу МИДа КулебуПолитика, 03 сен, 23:39
Налоговики начнут обмениваться данными с Новой Гвинеей вместо ЕвросоюзаЭкономика, 03 сен, 23:25
«Сбер» заявил о самой мощной кибератаке в своей историиФинансы, 03 сен, 23:14