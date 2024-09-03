На Украине возбудили дело после удара по Полтаве, при котором погибли 49 человек

На Украине возбудили дело после удара по военному институту в Полтаве

Фото: dsns_telegram / Telegram

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после ракетного удара по Полтаве, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По какой именно статье было начато расследование, не уточняется. «Страна.ua» пишет, что дело возбуждено по статье о халатности на военной службе — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

О прилете двух баллистических ракет в Полтаве ранее сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, они «были нацелены на учебное заведение и близлежащую больницу» и «частично разрушили одно из зданий Института телекоммуникаций».

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что, по последним данным, в результате удара погибли 49 человек, 219 были ранены.

По данным «РБК-Украина», в 09:08 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу, около 09:10 в городе прогремело два взрыва.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов после сообщений об ударе по Полтаве заявил, что атаковано было бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи им. маршала К.С. Москаленко. По его словам, оно специализируется на подготовке военнослужащих ВСУ «по направлениям РЛС (радиолокационные станции. — РБК) и РЭБ (радиоэлектронная борьба. — РБК)».

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. <...> Потери противника исчисляются сотнями», — написал Рогов и добавил, что атака была совершена в момент построения, в котором участвовали около 500 бойцов ВСУ.