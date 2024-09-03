 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

На Украине возбудили дело после удара по военному институту в Полтаве

На Украине возбудили дело после удара по Полтаве, при котором погибли 49 человек
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: dsns_telegram / Telegram
Фото: dsns_telegram / Telegram

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело после ракетного удара по Полтаве, сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По какой именно статье было начато расследование, не уточняется. «Страна.ua» пишет, что дело возбуждено по статье о халатности на военной службе — ч. 4 ст. 425 Уголовного кодекса Украины.

О прилете двух баллистических ракет в Полтаве ранее сообщил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, они «были нацелены на учебное заведение и близлежащую больницу» и «частично разрушили одно из зданий Института телекоммуникаций».

Спикер Минобороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил, что, по последним данным, в результате удара погибли 49 человек, 219 были ранены.

По данным «РБК-Украина», в 09:08 в Полтаве и области объявили воздушную тревогу, около 09:10 в городе прогремело два взрыва.

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Политика
Фото:Reuters

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов после сообщений об ударе по Полтаве заявил, что атаковано было бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи им. маршала К.С. Москаленко. По его словам, оно специализируется на подготовке военнослужащих ВСУ «по направлениям РЛС (радиолокационные станции. — РБК) и РЭБ (радиоэлектронная борьба. — РБК)».

«Именно этот личный состав и накрыли ракетным ударом. <...> Потери противника исчисляются сотнями», — написал Рогов и добавил, что атака была совершена в момент построения, в котором участвовали около 500 бойцов ВСУ.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Полтава Полтавская область Украина уголовное дело ракетный удар
Материалы по теме
Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве
Политика
В Киевской области и Николаеве прогремели взрывы
Политика
В Харькове и Днепре прозвучали взрывы
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 17:48
Суд отправил под арест замкомандующего Ленинградским военным округомОбщество, 19:12
Раздача токенов обвалила сеть TON. Что будет при листинге Hamster KombatКрипто, 19:11
В Чернобыльской зоне загорелся лес на площади 20 гаПолитика, 19:07
«Маер» стал коммуникационным партнером деловой программы ВЭФПресс-релиз, 19:03
Путин выразил соболезнования семье конструктора подлодок СпасскогоПолитика, 18:58
Военная операция на Украине. ОнлайнПолитика, 18:56
В банке ВТБ объяснили рост числа депозитов среднего и малого бизнесаОтрасли, 18:48
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Вотэбаутизм: как не попасть в ловушку собеседникаСоциальная экономика, 18:48
Правительство определило судьбу шести сотен долгостроевНедвижимость, 18:37
В России начался прием заявок на развитие инфраструктуры для автотуризмаОтрасли, 18:36
На Украине возбудили дело после удара по военному институту в ПолтавеПолитика, 18:34
«Эдмонтон» подписал с немцем крупнейший контракт в НХЛСпорт, 18:27
WP показала кадры с могилами солдат ВСУ на кладбище под ХарьковомПолитика, 18:27
Марию Шарапову предложили ввести в Зал теннисной славыСпорт, 18:26