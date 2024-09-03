 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

В России прокурор запросил пожизненный срок полковнику ВСУ Храпачу

В России запросили полковнику ВСУ пожизненный срок за обстрелы приграничья
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Храпач
Дмитрий Храпач (Фото: sumdu.edu.ua)

Гособвинение попросило российский суд назначить полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Храпачу пожизненное лишение свободы заочно по обвинению в организации обстрелов Белгородской области, сообщает ТАСС.

«Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — цитирует агентство представителя Генпрокуратуры.

Полковник обвиняется по четырем эпизодам по статье «теракт» (ст. 205 Уголовного кодекса). По версии обвинения, он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области.

При разрыве снарядов погибли люди и было повреждено имущество российского Минобороны. Ущерб, причиненный военному ведомству в результате действий Храпача, оценивают в России в 4,6 млн руб.

В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ Храпача
Общество
Дмитрий Храпач

В 2023 году к пожизненному лишению свободы Храпача приговорил Верховный суд ДНР. Его признали виновным в организации обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня «по мотивам ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы». Отбывать наказание полковник будет в том случае, если попадет в Россию.

Умер конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

Бизнес увидел риски из-за реестра для борьбы с нелегальным наймом

США близки к соглашению о поставке Украине крылатых ракет JASSM

Монголия объяснила отказ арестовать Путина по ордеру МУС

В России втрое увеличилось число преступлений, совершенных нелегалами

Зеленский заявил о гибели 40 человек после удара по училищу в Полтаве

Какие недостатки квартиры станут поводом для скидки

В Москве задержали подозреваемого в убийстве 11-летней девочки

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
ВСУ Военная операция на Украине пожизненное заключение Генпрокуратура Белгородская область Украина Россия
Материалы по теме
В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ Храпача
Общество
СК возбудил дело против взорвавшей мост через реку Сейм бригады ВСУ
Политика
СК возбудил дело по факту обстрела города Льгова в Курской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 сентября
EUR ЦБ: 97,81 (-1,45) Инвестиции, 17:48 Курс доллара на 4 сентября
USD ЦБ: 88,61 (-1,39) Инвестиции, 17:48
Киев решил разместить войска в зоне у Чернобыльской АЭСПолитика, 22:16
Зеленский заявил о планах «удерживать» захваченные курские территорииПолитика, 22:15
Лавров заявил, что Япония не покаялась за агрессию против СССРПолитика, 21:55
Зеленский уволил заместителя главы своей администрации ШурмуПолитика, 21:43
Байден рассказал, что ему запретили подходить к толпам людейПолитика, 21:29
США пообещали направить новый пакет помощи Киеву в ближайшие неделиПолитика, 21:28
В России прокурор запросил пожизненный срок полковнику ВСУ ХрапачуПолитика, 21:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Белорусский пловец стал 21-кратным паралимпийским чемпиономСпорт, 21:10
Куратор евроатлантической интеграции Украины подала в отставкуПолитика, 21:06
Генерал Попов попросил вызвать в суд над ним боевых командировПолитика, 20:58
На трассе М-11 после ДТП с бензовозом и эвакуатором начался пожарОбщество, 20:46
Дочь американского миллиардера первой вышла в полуфинал US OpenСпорт, 20:36
Российская пловчиха завоевала золото Паралимпиады с мировым рекордомСпорт, 20:29
Обвинения во взятках предъявили бывшим топ-менеджерам ВСКОбщество, 20:28