В России прокурор запросил пожизненный срок полковнику ВСУ Храпачу

Дмитрий Храпач (Фото: sumdu.edu.ua)

Гособвинение попросило российский суд назначить полковнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрию Храпачу пожизненное лишение свободы заочно по обвинению в организации обстрелов Белгородской области, сообщает ТАСС.

«Прошу признать виновным Храпача Дмитрия Александровича по всем четырем пунктам обвинения и назначить наказание в виде пожизненного лишения свободы. Назначенное наказание считать заочным», — цитирует агентство представителя Генпрокуратуры.

Полковник обвиняется по четырем эпизодам по статье «теракт» (ст. 205 Уголовного кодекса). По версии обвинения, он отдавал приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области.

При разрыве снарядов погибли люди и было повреждено имущество российского Минобороны. Ущерб, причиненный военному ведомству в результате действий Храпача, оценивают в России в 4,6 млн руб.

В 2023 году к пожизненному лишению свободы Храпача приговорил Верховный суд ДНР. Его признали виновным в организации обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня «по мотивам ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы». Отбывать наказание полковник будет в том случае, если попадет в Россию.