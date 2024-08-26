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Военная операция на Украине ,  
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В Минобороны назвали сумму ущерба по делу полковника ВСУ Храпача

Ущерб Минобороны по делу полковника ВСУ Храпача составил ₽4,6 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Дмитрий Храпач
Дмитрий Храпач (Фото: sumdu.edu.ua)

Ущерб, причиненный российскому Министерству обороны в результате действий полковника Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрия Храпача, составил 4,6 млн руб., сообщает ТАСС.

«Общий причиненный имущественный ущерб составил 4 млн 639 тыс. 733 руб., кроме того, <...> [имеются] иные тяжкие последствия», — цитирует агентство слова гособвинителя на слушании по делу.

Второй Западный окружной военный суд 26 августа приступил к рассмотрению уголовного дела в его отношении заочно. Полковник обвиняется по четырем эпизодам по статье «теракт».

По версии следствия, Храпач, который руководит 27-й отдельной реактивной артиллерийской бригадой ВСУ, отдавал «заведомо преступные приказы о нанесении ракетных ударов по Белгородской области». При разрыве снарядов погибли люди, повреждено имущество Минобороны.

Как сообщило «РИА Новости», в министерстве подтвердили сумму причиненного ущерба и поддержали иск к Храпачу.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

В 2023 году Верховный суд ДНР признал полковника Храпача организатором обстрела Донецка из реактивной системы залпового огня по мотивам «ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы». Его не только заочно арестовали, но и приговорили к пожизненному лишению свободы. Отбывать наказание полковник будет, если попадет в Россию.

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