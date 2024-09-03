В Белгородской области женщину задержали за планы воевать против России

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В Белгородской области силовики задержали женщину, планировавшую воевать против России, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ст. 275 Уголовного кодекса — покушение не государственную измену в отношении россиянки 1994 года рождения. Она попыталась выехать на Украину для «участия в боевых действиях против Вооруженных сил Российской Федерации», уточнили в ФСБ. Максимальное наказание по статье о покушении на госизмену — 20 лет лишения свободы.

«Женщина посредством интернета установила контакт с одним из представителей украинского военизированного объединения, запрещенного в России, с целью вступления в его ряды», — отметили в службе безопасности.

Получив от куратора рекомендации «по порядку вступления в террористическую организацию для участия в противоправной деятельности, направленной против Вооруженных сил России», женщина попыталась пересечь государственную границу в обход установленных пунктов пропуска для выезда на Украину.

ФСБ регулярно сообщает о задержанных россиянах, которых завербовали украинские власти для террористической и диверсионной деятельности внутри России.

После начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно подвергается обстрелам и атакам беспилотников. В регионе часто объявляют ракетную опасность или опасность атаки дронов. Там также действуют режимы чрезвычайной ситуации федерального характера и контртеррористической операции.

27 августа жителя Рыбинска Станислава Серова приговорили к шести годам лишения свободы по делу о подготовке теракта на территории филиала предприятия «Воентелеком». Осужденному 20 лет, первые два года он проведет в тюрьме, остальные — в колонии строгого режима. Тюрьма — это вид колонии с самым строгим режимом содержания, осужденные почти все время находятся в камерах, в том числе одиночных.